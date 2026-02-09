Space Rider accelera: nei laboratori del CIRA prendono forma i sistemi per il rientro riutilizzabile europeo

(Teleborsa) - Ilil sistema di trasporto spaziale riutilizzabile dell'Europa, è entrato in una fase di sviluppo che porta in primo piano le attività di qualifica a terra e di sperimentazione sui componenti chiave del rientro. Al centro di questo passaggio c'è il– che gestisce il programma su mandato dell'Agenzia Spaziale Europea- in partnership con Thales Alenia Space-Italia, coordinando un consorzio di oltre venti aziende europee del settore.nasce sulla scia del successo della missione dimostrativa IXV e punta a dotare l'Europa, per la prima volta, di un veicolo capace di operare in orbita e tornare a terra con un modello a costi contenuti e con riutilizzo su missioni successive. Il concetto è semplice e insieme ambizioso: portare in orbita esperimenti e tecnologie, mantenerli operativi in microgravità, recuperarli al termine della missione e prepararli rapidamente a un nuovo volo.In questa fase, le attività si concentrano su un obiettivo decisivo: assicurare une un atterraggio controllato, preservando la navicella e i payload destinati al recupero.Secondo l'architettura di missione prevista,verrà lanciato dal vettore Vega C verso un'orbita bassa a circa 450 km di quota, con un ampio regime di inclinazioni. Una volta in orbita, il veicolo resterà operativo per un tempo superiore a due mesi, rendendo disponibile un ambiente di microgravità per sperimentazioni autonome e dimostrazioni tecnologiche in condizioni reali. Al termine della permanenza orbitale, Space Rider affronterà il rientro atmosferico a una velocità di circa 7,5 km/s, una delle fasi più impegnative per qualsiasi sistema riutilizzabile.La discesa proseguirà con una sequenza di controllo che combina superfici aerodinamiche e piccoli razzi, fino al superamento della fase termicamente più severa del rientro. Nella parte finale, unaccompagnerà il veicolo verso l'atterraggio su pista o in campo aperto, in condizioni di sicurezza e con precisione di guida.Il sito di atterraggio previsto èun punto strategico nel profilo di missione, che consente operazioni di recupero e logistica in un contesto controllato.oltre a sperimentazioni in microgravità, Space Rider potrà supportare dimostrazioni in orbita di nuove tecnologie, osservazione e monitoraggio della Terra e scenari di operazioni avanzate, come attività di manutenzione satellitare.Una delle missioni di riferimento per la progettazione prevede anche un avvicinamento ravvicinato allae la cattura di payload scientifici rilasciati dalla Stazione per essere riportati a Terra. In questo quadro, il contributo del CIRA è mirato e determinante: lo sviluppo e la qualifica dei sistemi necessari al rientro atmosferico, con particolare attenzione ai. Durante il rientro, infatti, le superfici del veicolo sono sottoposte a flussi termici estremi e a condizioni aerotermodinamiche che richiedono materiali e soluzioni ingegneristiche ad altissima affidabilità. Le attività del Centro includono la progettazione, la sperimentazione e la validazione di componenti strutturali in materiali ceramici avanzati, destinati a resistere a cicli termici e meccanici severi. Tra i materiali qualificati figura ISiComp®, ceramico fibrorinforzato riutilizzabile sviluppato dal CIRA e impiegato in elementi del modulo di rientro. Il materiale è stato validato attraverso test strutturali e vibrazionali rappresentativi delle condizioni di lancio, un passaggio essenziale per dimostrare robustezza e ripetibilità in un contesto operativo.Parallelamente, proseguono le, dove la transizione dal regime ipersonico alle fasi subsoniche impone un controllo accurato della dinamica del veicolo. Infatti, per simulare a Terra le condizioni estreme del rientro, il CIRA può contare su un'infrastruttura di eccellenza: ilcon gli impianti arc-jet ipersonici SCIROCCO e GHIBLI.operativo dal 2002, è tra i più grandi impianti arc-jet al mondo per test ipersonici ad alta entalpia e consente prove su componenti di grandi dimensioni, riproducendo le fasi più critiche del rientro.è dedicato a test su campioni più piccoli e supporta la selezione dei materiali e la validazione dei modelli numerici, accelerando il ciclo di sviluppo e riducendo rischi e incertezze progettuali.In questi giorni, l'attenzione si concentra sull'allineamento tra prove sperimentali e modelli di calcolo, un passaggio chiave per trasformare i risultati dei test in requisiti di progetto sempre più maturi., insieme acoordina l'integrazione dei contributi industriali, bilanciando innovazione e robustezza e mantenendo come priorità la sicurezza del rientro e il recupero dei payload.Il contesto europeo è cruciale: Space Rider è pensato come un servizio di trasporto e ritorno dallo spazio, con ricadute dirette su ricerca, manifattura avanzata e competitività tecnologica. Per i laboratori e per l'ecosistema industriale, si tratta anche di un banco di prova per nuovi materiali, sensori e procedure di qualifica che potranno essere riutilizzati su futuri veicoli e missioni. Con la possibilità di rientrare e volare di nuovo, Space Rider mira a ridurre i tempi di turnaround e a trasformare il concetto di "missione" in una sequenza di voli e riutilizzi, più simile a un servizio che a un evento unico. Una prospettiva che, se consolidata, potrebbe aprire a nuove modalità di sperimentazione per università, centri di ricerca e industrie che oggi devono affrontare tempi e costi elevati per riportare a Terra apparati e campioni.Il CIRA sta operando in un quadro organizzativo che negli ultimi mesi ha visto un rafforzamento della guida strategica del Centro. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha infatti nominato, lo scorso mese di luglio, il prof.alla guida del CIRA, affidandogli obiettivi orientati alla valorizzazione dei programmi sul rientro in atmosfera e al potenziamento delle infrastrutture sperimentali in dialogo con industria ed enti regolatori. In questo scenario, Space Rider rappresenta un esempio concreto di collaborazione: ESA come committente e garante della visione europea, Thales Alenia Space-Italia per l'architettura e l'integrazione industriale, CIRA per le competenze di rientro, qualifica e sperimentazione avanzata.Ilcostituisce una piattaforma di competenze distribuite: dai materiali ai sistemi di guida, dalle strutture ai sottosistemi di controllo e recupero. Nel frattempo, il programma continua ad attrarre interesse per l'ampiezza degli scenari di utilizzo: dimostrazione in orbita di tecnologie, osservazione terrestre, sperimentazione in microgravità e, potenzialmente, nuove operazioni di servizio in orbita. Con Space Rider, l'Europa tenta un salto di paradigma: non solo ‘andare' nello spazio, ma ‘tornarci' con continuità, recuperando valore e dati e rendendo riutilizzabile l'infrastruttura di missione. È un passaggio che richiede rigore ingegneristico e capacità sperimentale, e che trova nei banchi prova e nelle gallerie al plasma del CIRA uno dei suoi punti di forza. Il lavoro sulle protezioni termiche e sui materiali ceramici avanzati resta, oggi, la frontiera che separa una visione promettente da un sistema operativo e riutilizzabile. E proprio su questa frontiera, tra prove al suolo e requisiti di missione, si gioca una parte significativa dello sviluppo di Space Rider.