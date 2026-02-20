INPS: piena conformità ai Global Internal Audit Standards dell’IIA

(Teleborsa) - La piena adesione aiemanati dall’in vigore dal 9 gennaio 2025, costituisce un presupposto fondamentale per consolidare credibilità, indipendenza ed efficacia della Funzione di Internal Audit. Gli Standard offrono un riferimento metodologico globale, riconosciuto e condiviso, in grado di assicurare coerenza operativa, qualità professionale e concreta capacità di creare valore per l’organizzazione.In questo quadro,della propriaLa valutazione ha approfondito tre ambiti chiave:: il posizionamento della Funzione, con particolare riguardo a mandato, natura delle attività, assetto organizzativo, gestione delle relazioni e delle risorse;: l’organizzazione interna, comprendente dimensionamento, competenze, percorsi di sviluppo professionale e formazione;il processo di audit nel suo complesso, dalla pianificazione e risk assessment alle attività operative, fino al reporting, al follow-up e all’evoluzione della Funzione.L’analisi ha evidenziato che ladell’Istituto opera in condizioni di "Piena Conformità" ai Global Internal Audit Standards dell’IIA, rispettando integralmente tutti iNel corso della revisione sono stati coinvolti anche, che hanno espresso un forte apprezzamento per il percorso di crescita intrapreso e per il rafforzamento del rapporto di collaborazione con i process owner, in un’ottica di controllo evoluto e orientato a fornire assurance sui principali rischi dell’Istituto. Ilnel panorama delle Pubbliche Amministrazioni, sia per le colleghe e i colleghi dell’Ufficio Internal Audit, sia per l’Istituto che ne ha sostenuto con convinzione lo sviluppo e il consolidamento., ha così commentato il riconoscimento: "Il conseguimento di un giudizio dicertifica che la funzione di Internal Audit dell'INPS opera in piena conformità agli Standard Internazionali per la Pratica Professionale dell'Internal Auditing emanati dall'IIA, confermando l'affidabilità e il rigore metodologico del nostro operato. Il risultato positivo dellavalutazione esterna condotta da revisori indipendenti secondo gliè il riconoscimento concreto dell'impegno di tutti colleghi della Funzione di Internal Audit dell'INPS nel garantire processi di controllo efficaci, trasparenti e allineati alle migliori prassi internazionali".ha rivendicato il target raggiunto: "Il riconoscimento ottenuto attraverso la Quality Assurance Review conferma che l'INPS non solo eroga servizi essenziali a milioni di cittadini, ma lo fa con un sistema di controllo interno solido, trasparente e conforme ai più elevati standard internazionali. Èverso una governance responsabile e moderna, a tutela della collettività e delle risorse che la Repubblica ci affida".