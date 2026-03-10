Londra: andamento sostenuto per Hikma Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Scambia in profit la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari
, che lievita del 3,69%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Hikma Pharmaceuticals
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,12%, rispetto a -3,53% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo scenario di breve periodo di Hikma Pharmaceuticals
evidenzia un declino dei corsi verso area 12,05 sterline con prima area di resistenza vista a 12,56. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 11,74.
