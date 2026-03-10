Milano
13:41
44.924
+2,04%
Nasdaq
9-mar
24.967
0,00%
Dow Jones
9-mar
47.741
0,00%
Londra
13:42
10.391
+1,38%
Francoforte
13:41
23.865
+1,94%
Martedì 10 Marzo 2026, ore 13.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: in calo Shell
Londra: in calo Shell
Migliori e peggiori
,
In breve
10 marzo 2026 - 09.50
Ribasso composto e controllato per il
distributore di petrolio e gas naturale
, che presenta una flessione del 2,29% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: ingrana la marcia Shell
Londra: risultato positivo per Shell
Londra: performance negativa per Shell
Londra: andamento sostenuto per Shell
Titoli e Indici
Shell
-1,57%
Altre notizie
Londra: rally per Shell
Gas, Venture Global conferma le consegne di GNL: "Nessun ritardo per il conflitto"
Goldman Sachs alza il target price su Eni e le altre major petrolifere europee
Londra: calo per Standard Chartered
Londra: calo per 3i Group
Standard Chartered, scendono le quotazioni a Londra
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto