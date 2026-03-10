Londra: performance negativa per Shell

(Teleborsa) - Pressione sul distributore di petrolio e gas naturale
, che tratta con una perdita del 2,29%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Shell
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Shell
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Shell
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 31,5 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 31,13. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 31,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)