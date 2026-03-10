Milano 13:43
44.955 +2,11%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:43
10.393 +1,40%
Francoforte 13:43
23.883 +2,02%

Madrid: accelera Acciona Energia

Protagonista il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,48%.
