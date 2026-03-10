Madrid: in acquisto Acciona Energia

produttore di energia rinnovabile spagnolo

(Teleborsa) - Brilla il, che passa di mano con un aumento del 4,48%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 20,17 Euro con prima area di resistenza vista a 20,73. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 19,81.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)