Madrid: andamento sostenuto per Repsol

(Teleborsa) - Scambia in profit la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, che lievita dell'1,98%.
Se si analizza l'andamento del titolo con l'Ibex 35
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
La tendenza di breve dell'utility spagnola
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,32 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,89. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 21,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)