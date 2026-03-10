Milano 13:45
Madrid: nuovo spunto rialzista per Meliá Hotels International

Migliori e peggiori, Turismo
Madrid: nuovo spunto rialzista per Meliá Hotels International
(Teleborsa) - Seduta positiva per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, che avanza bene del 2,05%.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Meliá Hotels International rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,887 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8,012. Il peggioramento di Meliá Hotels International è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,823.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
