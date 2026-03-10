Madrid: nuovo spunto rialzista per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Seduta positiva per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo
, che avanza bene del 2,05%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Meliá Hotels International
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,887 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8,012. Il peggioramento di Meliá Hotels International
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,823.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)