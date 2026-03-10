Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:26
24.977 +0,04%
Dow Jones 20:26
47.764 +0,05%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

New York: positiva la giornata per 3M

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per 3M
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso industriale, che tratta in utile del 2,35% sui valori precedenti.

L'andamento di 3M nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo del gigante della manifattura evidenzia un declino dei corsi verso area 152,7 USD con prima area di resistenza vista a 156,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 150,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```