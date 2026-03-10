New York: positiva la giornata per 3M

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso industriale
, che tratta in utile del 2,35% sui valori precedenti.
L'andamento di 3M
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di breve periodo del gigante della manifattura
evidenzia un declino dei corsi verso area 152,7 USD con prima area di resistenza vista a 156,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 150,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)