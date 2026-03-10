Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:27
24.968 0,00%
Dow Jones 20:27
47.751 +0,02%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

New York: scatto rialzista per Western Digital

Migliori e peggiori
New York: scatto rialzista per Western Digital
(Teleborsa) - Protagonista la società che si occupa di archiviazione dei dati, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,06%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Western Digital rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 270,7 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 283. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 295,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```