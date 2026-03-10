Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 18:45
25.108 +0,56%
Dow Jones 18:45
48.061 +0,67%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

OPAS su Banca Sistema, adesioni al 72,3% nel secondo giorno di riapertura termini

Finanza
OPAS su Banca Sistema, adesioni al 72,3% nel secondo giorno di riapertura termini
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca CF+ sulle azioni ordinarie di Banca Sistema, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, risulta che oggi 10 marzo 2026 sono state presentate 1.319.822 richieste di adesione.

È stato raggiunto il 72,373% delle azioni apportate durante la riapertura dei termini e delle azioni apportate durante il periodo di offerta sulle azioni oggetto di offerta.

La riapertura dei termini si svolge nelle giornata del 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2026.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Banca Sistema acquistate sul mercato nei giorni 12 e 13 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione.
Condividi
```