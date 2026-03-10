Parigi: brillante l'andamento di Kering

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale del lusso
, con una variazione percentuale del 3,69%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Kering
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 261,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 265,5. Il peggioramento del colosso del lusso
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 259,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)