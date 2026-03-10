Milano 13:48
Parigi: brillante l'andamento di Kering
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale del lusso, con una variazione percentuale del 3,69%.

Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Kering rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 261,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 265,5. Il peggioramento del colosso del lusso è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 259,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
