Parigi: nuovo spunto rialzista per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di occhialeria
, che avanza bene dell'1,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che EssilorLuxottica
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,15%, rispetto a -4,36% dell'indice di Parigi
).
Il quadro tecnico della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 210,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 214,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 208,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)