Milano 13:48
44.992 +2,20%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:48
10.402 +1,48%
Francoforte 13:48
23.899 +2,09%

Parigi: nuovo spunto rialzista per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di occhialeria, che avanza bene dell'1,97%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che EssilorLuxottica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,15%, rispetto a -4,36% dell'indice di Parigi).


Il quadro tecnico della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 210,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 214,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 208,5.

