Parigi: risultato positivo per AXA

(Teleborsa) - Bene il Gruppo assicurativo
, con un rialzo del 2,00%.
L'andamento di AXA
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico della società finanziaria
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 38,04 Euro con area di resistenza individuata a quota 38,48. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 37,85.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)