Parigi: risultato positivo per Saint Gobain

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di materiali edili , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,42%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Saint Gobain mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,48%, rispetto a +2,14% dell' indice di Parigi ).





La tendenza di breve della società attiva nell'edilizia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 80,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 78,42. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 81,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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