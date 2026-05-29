Parigi: risultato positivo per Saint Gobain
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di materiali edili, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,42%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Saint Gobain mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,48%, rispetto a +2,14% dell'indice di Parigi).
La tendenza di breve della società attiva nell'edilizia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 80,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 78,42. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 81,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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