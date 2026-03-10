Milano 13:49
Parigi: scambi al rialzo per Michelin

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso dei pneumatici, in guadagno del 2,46% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Michelin, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la big dei pneumatici, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 30,64 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 31,12 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 30,46.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
