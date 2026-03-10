Piazza Affari: amplia l'ascesa Ferragamo

(Teleborsa) - Protagonista la maison del lusso
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,98%.
La tendenza ad una settimana di Salvatore Ferragamo
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la casa di moda italiana
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,033 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,213. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,927.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)