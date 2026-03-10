Milano 13:49
Migliori e peggiori
Piazza Affari: amplia l'ascesa Ferragamo
(Teleborsa) - Protagonista la maison del lusso, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,98%.

La tendenza ad una settimana di Salvatore Ferragamo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la casa di moda italiana, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,033 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,213. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,927.

