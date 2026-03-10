PoliBus parte da Bari: un laboratorio itinerante per avvicinare i giovani alle STEM

(Teleborsa) - È partito oggi, dal, "", un progetto di orientamento itinerante nato dalla collaborazione tra(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) tra i giovani. Un, attrezzato per poter ospitare a bordo dimostrazioni, esperimenti e giochi su temi di area STEM,in, coinvolgendo studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado.Inoltre, il progetto prevede attività che si svolgeranno nelle scuole, coinvolgendo, complessivamente,. Sono previsti laboratori di tecnologie immersive, robotica collaborativa, meccanica, aerodinamica, insieme a presentazioni dei corsi di studio, testimonianze e quiz di orientamento alla scelta universitaria."Andiamo nei territori ad incontrare gli studenti – ha commentato il– per fare emergere i loro talenti. È un tipo di orientamento efficace – ha aggiunto Fratino – perché permette loro di toccare con mano il mondo affascinante della scienza e della tecnologia. C’è una grande necessità di giovani talenti, in particolare di donne, in ambito STEM – ha concluso il rettore del Politecnico – e noi abbiamo la grande responsabilità di aiutare i giovani a fare scelte consapevoli per il futuro, che abbiano un impatto positivo per loro stessi e per la società".Grazie alla collaborazione tra pubblico e privato il progetto giunge quest’anno allaNelle tre edizioni precedenti, ha coinvolto oltre 5.000 studenti, 36 scuole e 31 città."Con Polibus vogliamo portare le discipline STEM fuori dagli spazi tradizionali dell’aula e trasformarle in un’esperienza concreta, accessibile e coinvolgente per ragazze e ragazzi", dichiara, cooperativa sociale che progetta e promuove, da oltre vent’anni, campagne educative gratuite per le scuole italiane, incentrate sui temi dell’inclusione, del contrasto alle disuguaglianze e alla povertà educativa, soprattutto nei contesti più fragili. "Crediamo molto nel modello educativo del laboratorio itinerante – aggiunge Frassone – che ci permette di raggiungere i territori e le scuole che hanno meno opportunità di accesso all’orientamento universitario e professionale"."Siamo a bordo di Polibus fin dalla prima edizione – è il commento diAccompagniamo ogni anno ragazze e ragazzi entusiasti con i nostri mezzi – aggiunge Rietti - supportando l’orientamento accademico e la ricerca. Siamo sicuri che anche questa edizione sarà un successo, portando innovazione e tecnologia in un territorio che da sempre premia i nostri investimenti".A bordo del bus, gli studenti potranno: dalla visita virtuale al Castello di Gioia del Colle, per scoprire l’applicazione delle tecnologie immersive nei settori dell’ingegneria edile e dell’architettura, all’utilizzo di dispositivi neuronali (i caschetti MUSE), fino ai laboratori di progettazione e programmazione con i kit LEGO Education SPIKE Prime (POLIBRICK), pensati per stimolare creatività, pensiero critico e problem solving. Sul PoliBus si svolgerà anche un’attività di orientamento con il Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design (ArCoD) del Politecnico, attraverso POLIMATCH, uno spazio dedicato al confronto tra studenti e docenti.Tra le novità di questo tour,dove le attività saranno aperte alla cittadinanza con l’obiettivo di avvicinare le persone alle discipline STEM e presentare l’offerta formativa del territorio barese.Di seguito ilAltamura – I.T.T. Nervi-Galilei (11/03)Martina Franca I.I.S.S. "Leonardo Da Vinci" (12/03)Policoro– I.I.S. "Enrico Fermi" (13/03)Turi – I.I.S.S. "Pertini-Anelli-Pinto" (14/03)Bari – Piazzetta dei Papi (15/03)Monopoli – Liceo Artistico IISS "Luigi Russo" (16/03)Brindisi – I.T.T. "G. Giorgi" (17/03)Laterza – Liceo Scientifico "G.B. Vico" (18/03)Andria – I.I.S.S. "Ettore Carafa" (mattina) e ITT "Jannuzzi" (pomeriggio) – 19/03Barletta – I.T.E.T. "Cassandro Fermi Nervi" (20/03)Margherita di Savoia – I.I.S.S. "A. Moro" (21/03)