STEM, Back to School: oltre 2mila studentesse hanno partecipato a programma Enel per ridurre gender gap

Enel

(Teleborsa) - Avvicinare sempre più giovani donne alle, abbattendo stereotipi e barriere che ancora oggi limitano l'accesso femminile alle professioni tecnico-scientifiche. Con questo obiettivo,, ha lanciato il, un'iniziativa che, attraverso attività di mentoring, incontri di orientamento e contributi economici,Giunto alla sua, il programma ha coinvolto nell'ultimo anno, che hanno messo a disposizione la loro esperienza per ispirare e motivare le giovani a intraprendere carriere in settori ancora a prevalenza maschile. I numeri sono stati diffusi in occasione della giornata mondiale delle donne nelle Scienza.Grazie al programma, che prosegue anche nell'anno scolastico 2025/26, sono stati organizzati incontri periodici nelle scuole superiori in tutta Italia, dove le professioniste del Gruppo hanno potuto mettere al servizio delle allieve del terzo, quarto e quinto anno, la propria esperienza, motivazione e competenza per ispirarle e incoraggiarle ad accedere a percorsi di studio tecnico-scientifici.Inoltre, il programma ha previsto, con l'erogazione di contributi economici del valore massimo diper sostenere i costi d'iscrizione e tasse ad una facoltà universitaria STEM. Back to School di Enel è un'iniziativa concreta di empowerment femminile che parte dai banchi di scuola con l'obiettivo di ridurre il gender gap. Ancora oggi, infatti, l'accesso alle professioni scientifiche è prevalentemente maschile.Nonostante i progressi compiuti, ile come, mantenendo l'attuale ritmo, saranno necessari oltre cento anni per raggiungere l'uguaglianza. Le donne restano infatti sottorappresentate nei percorsi scientifici e tecnologici, soprattutto nei ruoli apicali, con ricadute negative su salari, carriere e partecipazione ai processi decisionali.L'iniziativa Back to School rientra nel più ampio percorso avviato da Enel, il gruppo guidato da Flavio Cattaneo, pere si aggiunge a numerose altre attività condotte a livello globale che hanno coinvolto ragazze in tutto il mondo con forme didattiche aperte e innovative: inspirational talk, orientamento in azienda, percorsi per le competenze trasversali, borse di studio e tanto altro.