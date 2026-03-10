Thriller mozzafiato su TimVision: arriva “Nove ombre nella giungla messicana”

(Teleborsa) - Dalla nuova serie thriller ‘’ (Nine Bodies in a Mexican Morgue), un'avvincente storia originale scritta dal celebre scrittore inglese Anthony Horowitz.Un piccolo aereo: nove passeggeri sopravvivono miracolosamente. Ma quando iniziano a morire uno dopo l'altro in modi strani e violenti, i superstiti capiscono che qualcuno, per motivi misteriosi, li vuole eliminare. Attraverso flashback tesi e claustrofobici, la serie segue la loro lotta contro il caldo soffocante, la scarsità di risorse, i pericoli della giungla e i sospetti reciproci, fino a una rivelazione sconvolgente che svela l'identità dell'assassino e la verità nascosta. Il cast include Eric McCormack, David Ajala, Lydia Wilson, Jan Le, Adam Long, Siobhán McSweeney, Peter Gadiot e Ólafur Darri Ólafsson. La serie, in sei episodi, prodotta da Sony Pictures Television promette suspense mozzafiato e colpi di scena inaspettati, perfetti per gli amanti del thriller psicologico.