TimVision: in anteprima esclusiva "Ponies", la serie spy thriller con Emilia Clarke

(Teleborsa) - Domani 18 febbraio,, la serie tv thriller di spionaggio ambientata a Mosca nel 1977, nel pieno della Guerra Fredda. Protagoniste sono Bea Grant (Emilia Clarke) e Twila Hasbeck (Haley Lu Richardson), segretarie dell'ambasciata americana la cui vita viene stravolta dopo la morte sospetta dei mariti, entrambi agenti della CIA.Considerate "Ponies", acronimo dipersone apparentemente irrilevanti per i servizi segreti, le due donne vengono reclutate come agenti non ufficiali e iniziano a operare sotto copertura nel cuore della Guerra Fredda.Sfruttando l'intelligenza brillante e la conoscenza del russo di Bea, figlia di immigrati sovietici, e l'audacia istintiva della provinciale Twila, la serie segue il loro percorso da "invisibili" dell'ambasciata a pedine fondamentali in un gioco di potere globale. Determinate a fare luce sulla cospirazione che si cela dietro la morte dei loro mariti, Bea e Twila si muovono tra intrighi politici, doppiogiochisti e pericolosi contatti del KGB, mettendo continuamente a rischio la propria vita per scoprire la verità.(The Flight Attendant) e(Mr.Robot) sono creatori e produttori esecutivi della serie, insieme a(Black Mirror) edLaè prodotta da, distribuita da Universal Studios.