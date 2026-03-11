Milano 11:11
44.843 -0,79%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:11
10.324 -0,84%
Francoforte 11:11
23.625 -1,43%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 10/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 10/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,9011. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,9052. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,9093.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```