Milano 11:13
44.817 -0,85%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:13
10.320 -0,89%
Francoforte 11:12
23.615 -1,48%

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 10/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo

Ottima performance per il FTSE Mid Cap, che ha chiuso in salita a 56.414.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 55.351. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 57.362. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 59.373.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
