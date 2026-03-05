d'Amico, downgrade a Hold da Kepler Cheuvreux con sconto sul NAV azzerato

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha tagliato a "" da "Buy" (mantenuta nel 2018) lasu(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, alzando contemporaneamente ilper azione (dai precedenti 5,40 euro).Gli analisti hanno analizzato i fattori che hanno determinato le favorevoli condizioni del mercato delle navi cisterna e gli ultimi annunci della società (aumento della copertura della flotta e quattro nuove costruzioni). Hanno tagliato del 4% le stime sull'utile per azione 2025, mentre, sulla base di ipotesi di tassi più elevati, hannoDato il rally del titolo (+56% da inizio anno), il(storico: sconto di circa il 30%) rispetto al NAV di fine 2025 di 7,5 euro per azione, "che a nostro avviso potrebbe essere giustificato solo se il NAV per azione tornasse oltre 9 euro per azione, come si trovava nel 2024 (ma allora con un EUR/USD più forte)", si legge nella ricerca.