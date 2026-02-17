EGLA, Kepler Cheuvreux fissa target price a 1,55 euro dopo reset: visibilità rimane bassa

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha assegnato un target price
di 1,55 euro
per azione sul titolo EuroGroup Laminations
(EGLA), società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, rispetto al precedente di 3,85 euro che rispecchiava l'OPA (ora saltata) di FountainVest. La raccomandazione
resta "Hold
".
Gli analisti ricordano che l'accordo tra EMS e FountainVest è fallito
poiché le discussioni sull'India, volte a esplorare soluzioni riducendo al minimo l'impatto sul piano aziendale, incluso un potenziale scorporamento della controllata indiana Kumar, non hanno portato a un esito positivo. Secondo quanto è emerso in una call con il management, Kumar rimane strategica
: EGLA detiene una quota del 40%, acquistata nel 2024 per circa 20 milioni di euro. Kumar ha registrato un fatturato nell'esercizio 2025 di circa 50 milioni di euro (circa il 6% del fatturato del gruppo) e un EBITDA compreso tra 3,5 e 4 milioni di euro.
Il management ha dichiarato che il fatturato nell'esercizio 2025 è sceso tra il -5 e il -10%
(vs attese Kepler di -9,2%), con un margine EBITDA pari a circa l'11%
(Kepler: 11,8%), una PFN compresa tra 220 e 230 milioni di euro (Kepler: 231 milioni di euro) e un flusso di cassa attivo positivo (Kepler: +27 milioni di euro). "Poiché la pressione nel 2025 proveniva principalmente dai clienti statunitensi, la compensation da parte degli OEM statunitensi per la cancellazione o la revisione delle piattaforme BEV rimangono un problema", viene sottolineato.Nessuna indicazione per il 2026, su cui rimane una scarsa visibilità
: i dazi del 50% sull'esportazione di statori/rotori dal Messico (dove EGLA gestisce un grande impianto per BEV) verso gli Stati Uniti sono in vigore da agosto 2025. Un altro ostacolo proviene dall'Europa, con la riduzione delle quote di importazione e l'aumento dei dazi sull'acciaio elettrico. Il management si è astenuto dal fornire indicazioni per il 2026. La penetrazione in Cina rimane un problema
, che avrebbe dovuto essere alleviato dall'accordo con FountainVest.