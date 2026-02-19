MAIRE crolla in Borsa dopo downgrade di Kepler Cheuvreux a Hold in attesa del CMD

MAIRE

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, dopo che Kepler Cheuvreux hada "Buy", alzando al contempo il target price a 16 euro per azione dai precedenti 14 euro.Il broker francese preferiscedel gruppo il 4 marzo, sottolineando che le azioni hanno guadagnato oltre il 20% da inizio anno, in aggiunta ai rally registrati nel 2024 e nel 2025. Secondo Kepler Cheuvreux, i dati per l'anno fiscale 2025 e gli obiettivi per il 2030 che saranno presentati al CMD saranno probabilmente interessanti e mostreranno una crescita significativa, poiché MAIRE rimane un "nome di alta qualità".registra una. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 14,69 e successiva a quota 14,31. Resistenza a 15,64.