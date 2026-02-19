Milano 13:37
45.754 -1,31%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 13:37
10.621 -0,61%
Francoforte 13:37
25.056 -0,88%

MAIRE crolla in Borsa dopo downgrade di Kepler Cheuvreux a Hold in attesa del CMD

Finanza, Consensus
MAIRE crolla in Borsa dopo downgrade di Kepler Cheuvreux a Hold in attesa del CMD
(Teleborsa) - Seduta in pesante rosso a Piazza Affari per MAIRE, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, dopo che Kepler Cheuvreux ha tagliato la raccomandazione a "Hold" da "Buy", alzando al contempo il target price a 16 euro per azione dai precedenti 14 euro.

Il broker francese preferisce "prendersi una pausa" in vista del Capital Markets Day del gruppo il 4 marzo, sottolineando che le azioni hanno guadagnato oltre il 20% da inizio anno, in aggiunta ai rally registrati nel 2024 e nel 2025. Secondo Kepler Cheuvreux, i dati per l'anno fiscale 2025 e gli obiettivi per il 2030 che saranno presentati al CMD saranno probabilmente interessanti e mostreranno una crescita significativa, poiché MAIRE rimane un "nome di alta qualità".

Maire registra una flessione del 5,93% rispetto alla vigilia, attestandosi a 15,07 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 14,69 e successiva a quota 14,31. Resistenza a 15,64.
Condividi
```