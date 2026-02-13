Ascopiave, Kepler Cheuvreux conferma Buy con crescita visibile nel piano al 2029

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato il Buy
(target price a 4,10 euro per azione) su Ascopiave
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, apprezzando l'aggiornamento del piano industriale
, che include le recenti acquisizioni di medie dimensioni (SIME e gli asset ceduti da Italgas dopo la fusione con 2iRG). "Riteniamo che la crescita sia visibile e prudente
, in particolare per il perimetro attuale e le scarse aspettative di sinergie industriali", si legge nella ricerca.
Viene fatto notare che sinergie industriali, riduzione dei costi e implementazione dell'intelligenza artificiale sono inclusi solo parzialmente nel piano industriale. Kepler ritiene che il management sia stato prudente nell'includere solo un impatto positivo di circa 5 milioni di euro di risparmi nella distribuzione del gas e di circa 2 milioni di euro a livello corporate. Il management ha affermato che questi obiettivi non sono aggressivi e che possono essere superati
. Il CEO ha confermato che la leva finanziaria massima è pari a 5,5 volte l'indebitamento netto sull'EBITDA, ovvero circa 150 milioni di euro, sulla base dell'EBITDA 2026 (stima di Kepler) e prima delle cessioni di asset non strategici.
Sul fronte delle gare del gas
, gli analisti scrivono che il management ha affermato che non è in corso alcuna discussione
a livello governativo e che la "vecchia" proposta di ridurre il numero di ATEM ucciderebbe la concorrenza nelle gare del gas. In questo caso, la dimensione media di ciascuna gara aumenterebbe da circa 120 milioni di euro a 700 milioni di euro, limitando così la concorrenza ed escludendo i distributori di gas di medie e piccole dimensioni. Ciò potrebbe comportare un aumento delle tariffe per i clienti finali. La soluzione migliore per Ascopiave (e quella accolta con favore dalla maggior parte degli altri operatori di piccole e medie dimensioni) è la dismissione graduale del sistema ATEM con una nuova modalità di rinnovo
della concessione di distribuzione del gas, basata sul modello adottato per la distribuzione elettrica in Italia (quindi, in cambio di un'accelerazione del piano di investimenti). Le trattative con Magis (ex AGSM AIM) per una partnership non sono incluse nell'attuale piano industriale.
Ascopiave è quotata con uno sconto di circa il 10% sulla RAB 2026-2027 (incluse le partecipazioni azionarie e le energie rinnovabili), con un interessante dividend yield di circa il 5%
.