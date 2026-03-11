CAREL Industries, upgrade a Buy da Kepler Cheuvreux: multipli elevati ma giustificati

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 27,6 euro
per azione (dai precedenti 24 euro) il target price
sul titolo CAREL Industries
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, migliorando anche la raccomandazione
a "Buy
" da "Hold" visto l'upside potenziale del 24%.
Gli analisti hanno scritto che CAREL Industries ha registrato risultati solidi per il 2025
, con una crescita a cambi costanti in accelerazione nel quarto trimestre (a +16,9% su base annua), una solida espansione del margine (+190 punti base su base annua) e un'eccellente generazione di flussi di cassa (ora liquidità netta aziendale). L'attività sta procedendo a pieno ritmo
, con un impulso destinato a proseguire nel primo trimestre 2026 (+9/15% di crescita annunciata).
Pur confermando ampiamente le aspettative di fatturato, il broker francese ha incrementato le stime sull'utile per azione
(EPS) per il periodo 2026-2027 a "high-single digits", grazie alla prevista maggiore redditività (margine lordo più leva operativa).
Al nuovo target price CAREL Industries verrebbe scambiata a 42x P/E e 31,5x EV/EBIT, ovvero circa il 15-20% al di sopra dei livelli di metà ciclo, ma comunque circa il 20% al di sotto dei picchi. "I multipli impliciti rimangono elevati, ma riteniamo che ciò sia pienamente giustificato
da un'azienda gestita in modo impeccabile, con una forte esposizione a temi di crescita strutturale, un posizionamento best-in-class e possibilità di M&A che accrescono il valore", si legge nella ricerca.