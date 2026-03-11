Milano 11:22
44.878 -0,72%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:22
10.336 -0,73%
Francoforte 11:22
23.663 -1,27%

Piazza Affari: Carel Industries in rally

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: Carel Industries in rally
Rialzo per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,98%.
Condividi
```