Piazza Affari: andamento sostenuto per Carel Industries

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,44%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Carel Industries
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Carel Industries
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 20,67 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,32. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 20,28.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)