Piazza Affari: andamento sostenuto per Carel Industries

fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria

FTSE Italia Mid Cap

Carel Industries

indice delle società a media capitalizzazione

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,44%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 20,67 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,32. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 20,28.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)