Milano 13:51
45.016 +2,25%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:51
10.403 +1,50%
Francoforte 13:51
23.912 +2,15%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Carel Industries

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,44%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Carel Industries rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Carel Industries suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 20,67 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,32. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 20,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
