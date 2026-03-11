Milano 11:16
Delivery Hero, quotazioni in calo a Francoforte

(Teleborsa) - A picco Delivery Hero, che presenta un pessimo -6,14%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Delivery Hero rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro di medio periodo di Delivery Hero ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 17,65 Euro. Primo supporto individuato a 17,06. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 18,24.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
