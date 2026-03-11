Delivery Hero, quotazioni in calo a Francoforte

(Teleborsa) - A picco Delivery Hero
, che presenta un pessimo -6,14%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Delivery Hero
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro di medio periodo di Delivery Hero
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 17,65 Euro. Primo supporto individuato a 17,06. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 18,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)