Milano 14:52
44.758 -0,98%
Nasdaq 14:52
25.000 +0,17%
Dow Jones 14:52
47.403 -0,64%
Londra 14:52
10.320 -0,89%
Francoforte 14:52
23.658 -1,30%

Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Health Care
Giornata negativa per il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la seduta a 826,83 punti, in calo dell'1,20%.
Condividi
```