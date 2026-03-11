Milano 14:55
44.781 -0,93%
Nasdaq 14:55
25.024 +0,27%
Dow Jones 14:55
47.453 -0,53%
Londra 14:55
10.323 -0,86%
Francoforte 14:55
23.656 -1,30%

Francoforte: calo per Leg Immobilien

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per Leg Immobilien, che presenta una flessione del 2,02%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Leg Immobilien, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Leg Immobilien suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 62,23 Euro con tetto rappresentato dall'area 63,88. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 61,52.

