Francoforte: calo per Leg Immobilien

(Teleborsa) - Ribasso per Leg Immobilien
, che presenta una flessione del 2,02%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Leg Immobilien
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Leg Immobilien
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 62,23 Euro con tetto rappresentato dall'area 63,88. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 61,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)