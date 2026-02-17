Francoforte: scambi al rialzo per Leg Immobilien

Leg Immobilien

Germany MDAX

Leg Immobilien

Leg Immobilien

(Teleborsa) - Bene, con un rialzo del 2,47%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 69,4 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 67,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 71,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)