Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:46
24.658 -0,30%
Dow Jones 17:46
49.516 +0,03%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Francoforte: scambi al rialzo per Leg Immobilien

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Leg Immobilien
(Teleborsa) - Bene Leg Immobilien, con un rialzo del 2,47%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Leg Immobilien rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di breve periodo di Leg Immobilien sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 69,4 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 67,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 71,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```