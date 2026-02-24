Milano 14:12
46.531 -0,36%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:12
10.680 -0,05%
Francoforte 14:12
24.956 -0,15%

Francoforte: scambi in positivo per Leg Immobilien

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Leg Immobilien
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Leg Immobilien, che tratta in utile del 2,69% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Leg Immobilien rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 71,5 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 69,25. L'equilibrata forza rialzista di Leg Immobilien è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 73,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```