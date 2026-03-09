Francoforte: sell-off per Tag Immobilien

(Teleborsa) - In forte ribasso Tag Immobilien
, che mostra un -4,11%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Tag Immobilien
rispetto al MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo di Tag Immobilien
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 14,93 Euro con primo supporto visto a 14,44. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 14,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)