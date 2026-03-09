Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:44
24.660 +0,07%
Dow Jones 19:44
47.161 -0,72%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Francoforte: sell-off per Tag Immobilien

Migliori e peggiori
Francoforte: sell-off per Tag Immobilien
(Teleborsa) - In forte ribasso Tag Immobilien, che mostra un -4,11%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Tag Immobilien rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di medio periodo di Tag Immobilien confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 14,93 Euro con primo supporto visto a 14,44. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 14,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```