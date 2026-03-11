Milano 11:19
Migliori e peggiori, In breve
Londra: i venditori si accaniscono su Legal & General Group
Si muove in perdita la società specializzata nella gestione del risparmio, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,45% sui valori precedenti.
