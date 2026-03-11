Londra: peggiora Legal & General Group

(Teleborsa) - In forte ribasso la società specializzata nella gestione del risparmio
, che mostra un -5,45%.
Lo scenario su base settimanale di Legal & General Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Legal & General Group
restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 2,42 sterline. La resistenza più immediata è stimata a 2,481. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 2,542, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.
