Londra: nuovo spunto rialzista per Legal & General Group

(Teleborsa) - Bene la società specializzata nella gestione del risparmio
, con un rialzo del 3,16%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di Legal & General Group
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Legal & General Group
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 2,563 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 2,596 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 2,548.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)