Londra: in calo Babcock International Group
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Babcock International Group rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Babcock International Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14,06 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,81. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,31.

