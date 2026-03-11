Londra: in calo Babcock International Group

azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio

FTSE 100

Babcock International Group

Babcock International Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14,06 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,81. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,31.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)