Londra: scambi negativi per BAE Systems

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, con un ribasso del 2,62%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Lo status tecnico di BAE Systems è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,28 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 21,69. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22,87.

