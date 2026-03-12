Londra: positiva la giornata per BAE Systems

azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio

FTSE 100

BAE Systems

(Teleborsa) - Balza in avanti l', che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,74%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 23,07 sterline e supporto stimato a quota 22,59. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 23,55.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)