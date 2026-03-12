Milano 10:02
44.654 -0,27%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:02
10.305 -0,48%
Francoforte 10:02
23.560 -0,34%

Londra: positiva la giornata per BAE Systems

Migliori e peggiori, Spazio
Londra: positiva la giornata per BAE Systems
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,74%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BAE Systems rispetto all'indice di riferimento.


Il grafico a breve di BAE Systems mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 23,07 sterline e supporto stimato a quota 22,59. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 23,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```