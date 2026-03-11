Madrid: andamento rialzista per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,12%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Meliá Hotels International
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il grafico a breve di Meliá Hotels International
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 8,253 Euro e supporto stimato a quota 8,033. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 8,473.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)