Madrid: andamento rialzista per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,12%.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Meliá Hotels International rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il grafico a breve di Meliá Hotels International mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 8,253 Euro e supporto stimato a quota 8,033. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 8,473.

