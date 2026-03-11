Madrid: andamento rialzista per Meliá Hotels International

proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,12%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 8,253 Euro e supporto stimato a quota 8,033. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 8,473.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)