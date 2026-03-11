Milano 11:21
Migliori e peggiori
Perde Smiths Group sul mercato di Londra
(Teleborsa) - A picco la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi, che presenta un pessimo -5,38%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Smiths Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 24,26 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25,24. Il peggioramento di Smiths Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 23,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
