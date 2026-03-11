Milano 14:54
44.791 -0,91%
Nasdaq 14:54
25.025 +0,27%
Dow Jones 14:54
47.454 -0,53%
Londra 14:54
10.323 -0,86%
Francoforte 14:54
23.672 -1,24%

Prezzi consumo USA (YoY) in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo USA (YoY) in febbraio
USA, Prezzi consumo in febbraio su base annuale (YoY) +2,4%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```