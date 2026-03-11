Milano
Prezzi consumo USA (YoY) in febbraio
11 marzo 2026 - 13.35
USA,
Prezzi consumo in febbraio su base annuale (YoY) +2,4%
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
