Thales lancia SkyDefender: l'IA entra nella difesa aerea

(Teleborsa) - Thales lancia SkyDefender
, la cupola di difesa aerea e missilistica che fa uso dell'Intelligenza Artificiale. Si tratta di un sistema integrato di difesa aerea e missilistica multilivello e multidominio progettata per garantire una protezione completa
contro minacce provenienti da cielo, terra, mare e spazio
.
SkyDefender combina una rete di sensori ed effettori avanzati
con un versatile sistema di comando e controllo (C2). Grazie alla sua architettura aperta e modulare, è pienamente compatibile con i sistemi di difesa aerea esistenti
. Lo strumento sfrutta l'esperienza di Thales in cybersecurity e intelligenza artificiale
, potenziata attraverso cortAIx, l’acceleratore AI del Gruppo.
Thales SkyDefender offre protezione completa contro ogni tipo di minaccia aerea
, da pochi chilometri a diverse migliaia di chilometri: a corto raggio
per la protezione di forze, assets vitali e siti sensibili, a medio raggio
per la protezione a livello di teatro operativo e a lungo raggio
(fino a 5.000 Km) per la protezione contro minacce a lungo raggio con capacità di allerta precoce. Tutti gli elementi sono gestiti tramite il sistema di comando e controllo (C2) SkyView
.
"Con SkyDefender Thales è orgogliosa di contribuire alla sovranità delle nostre nazioni, con una cupola di difesa aerea e missilistica basata sulle tecnologie più avanzate, dalla protezione anti-drone alle capacità di allerta precoce", ha affermato Hervé Dammann
, Vicepresidente Esecutivo, Sistemi Terrestri e Aerei, Thales.