Thales lancia SkyDefender: l'IA entra nella difesa aerea

Thales

(Teleborsa) -, la cupola di difesa aerea e missilistica che fa uso dell'Intelligenza Artificiale. Si tratta di un sistema integrato di difesa aerea e missilistica multilivello e multidominio progettata per garantire unacontro minacce provenienti daSkyDefender combinacon un versatile sistema di comando e controllo (C2). Grazie alla sua architettura aperta e modulare, è pienamente. Lo strumento sfrutta l'esperienza di Thales in, potenziata attraverso cortAIx, l’acceleratore AI del Gruppo.Thales SkyDefender offre, da pochi chilometri a diverse migliaia di chilometri:per la protezione di forze, assets vitali e siti sensibili,per la protezione a livello di teatro operativo e(fino a 5.000 Km) per la protezione contro minacce a lungo raggio con capacità di allerta precoce. Tutti gli elementi sono"Con SkyDefender Thales è orgogliosa di contribuire alla sovranità delle nostre nazioni, con una cupola di difesa aerea e missilistica basata sulle tecnologie più avanzate, dalla protezione anti-drone alle capacità di allerta precoce", ha affermato, Vicepresidente Esecutivo, Sistemi Terrestri e Aerei, Thales.