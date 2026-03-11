Milano 13:10
Thales lancia SkyDefender: l'IA entra nella difesa aerea

Difesa, Economia
(Teleborsa) - Thales lancia SkyDefender, la cupola di difesa aerea e missilistica che fa uso dell'Intelligenza Artificiale. Si tratta di un sistema integrato di difesa aerea e missilistica multilivello e multidominio progettata per garantire una protezione completa contro minacce provenienti da cielo, terra, mare e spazio.

SkyDefender combina una rete di sensori ed effettori avanzati con un versatile sistema di comando e controllo (C2). Grazie alla sua architettura aperta e modulare, è pienamente compatibile con i sistemi di difesa aerea esistenti. Lo strumento sfrutta l'esperienza di Thales in cybersecurity e intelligenza artificiale, potenziata attraverso cortAIx, l’acceleratore AI del Gruppo.

Thales SkyDefender offre protezione completa contro ogni tipo di minaccia aerea, da pochi chilometri a diverse migliaia di chilometri: a corto raggio per la protezione di forze, assets vitali e siti sensibili, a medio raggio per la protezione a livello di teatro operativo e a lungo raggio (fino a 5.000 Km) per la protezione contro minacce a lungo raggio con capacità di allerta precoce. Tutti gli elementi sono gestiti tramite il sistema di comando e controllo (C2) SkyView.

"Con SkyDefender Thales è orgogliosa di contribuire alla sovranità delle nostre nazioni, con una cupola di difesa aerea e missilistica basata sulle tecnologie più avanzate, dalla protezione anti-drone alle capacità di allerta precoce", ha affermato Hervé Dammann, Vicepresidente Esecutivo, Sistemi Terrestri e Aerei, Thales.
