Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo
Performance infelice per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata dell'11 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro di medio periodo del FTSE Mid Cap ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 56.600. Primo supporto individuato a 55.420. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 57.780.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)