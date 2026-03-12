Borse europee deboli con greggio in rialzo per attacchi Iran su navi e Dubai

(Teleborsa) - Le Borse europee sono deboli, con Madrid che è l'unica a mostrare un ribasso accentuato, con la situazione in Medio Oriente che è diventata ancora più tesa
, aumentando il rischio di uno shock petrolifero globale. Il Brent è risalito brevemente sopra i 100 dollari al barile, prima di rintracciare, con due petroliere che sono state colpite in acque irachene e con l'Oman che ha evacuato un importante terminal per l'esportazione di petrolio a Mina Al Fahal (le operazioni sono state sospese per diverse ore prima di riprendere); inoltre, ci sono state ulteriori segnalazioni di attacchi a Dubai, con detriti di droni caduti oggi sulla facciata di un edificio e un altro su un nuovo complesso residenziale.
Ieri l'IEA
ha annunciato
la possibilità di rilasciare 400 milioni di barili dalle riserve strategiche, un intervento senza precedenti volto ad attutire uno shock immediato dell'offerta. Allo stesso tempo, l'OPEC
ha confermato
che l'Arabia Saudita ha aumentato la produzione, a dimostrazione della volontà di Riad di evitare un'impennata incontrollata dei prezzi. Nonostante questi segnali di stabilizzazione, le dichiarazioni di Teheran hanno riacceso le tensioni, con un alto comandante iraniano che ha avvertito che il mondo dovrebbe "prepararsi a prezzi del petrolio superiori a 200 dollari"
. Da parte sua, Donald Trump ha inasprito i toni, affermando di stare prendendo in considerazione il controllo dello Stretto di Hormuz e che la guerra è "completamente conclusa" e "molto in anticipo rispetto al previsto".
Dopo i fallimenti di Tricolor, First Brands e Market Financial Solutions, i mercati sono di nuovo preoccupati per il debito privato
, un universo in cui istituzioni non bancarie (come fondi di credito, hedge fund e assicuratori) prestano ingenti somme a società non quotate, prima di riconfezionare questi prestiti in veicoli opachi. Morgan Stanley
ha limitato i riscatti
in uno dei suoi fondi di credito privato dopo che gli investitori hanno cercato di ritirare quasi l'11% delle azioni, restituendo solo il 45,8% delle richieste per il trimestre. JPMorgan
ha ridotto i prestiti ai fondi di credito privato, mentre BlackRock
e Blackstone
hanno anch'esse limitato i prelievi a fronte dell'aumento delle richieste di riscatto.
Tra gli annunci societari in Europa
, BMW
ha fatturato
137,1 miliardi di euro nel 2025 (+1,3% su base annua) con un margine EBIT Automotive del 5,3%, mentre le previsioni per il 2026 indicano una modesta ripresa dei volumi trainata dai lanci di Neue Klasse e un margine EBIT stabile intorno al 4-6%. RWE
ha comunicato che l'EBITDA rettificato per il 2025 è stato di 5,1 miliardi di euro, con capex 2026-31 di 35 miliardi di euro per una capacità di 25 GW. In Italia
, Generali
ha chiuso
il 2025 con un utile in aumento del 14,5%, ha alzato il dividendo e annunciato un buyback da 500 milioni di euro; Leonardo
ha aggiornato
il piano, prevedendo ordini cumulati per 142 miliardi di euro al 2030; Webuild
ha terminato
il 2025 sopra le attese, annunciando un dividendo di 0,081 euro e un investor day giugno; ERG
ha segnalato
un EBITDA 2025 nella parte bassa della guidance ed è al lavoro sul nuovo piano che presenterà a fine 2026-inizio 2027.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 5.177,4 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio
(Light Sweet Crude Oil) (+5,83%), che raggiunge 92,34 dollari per barile.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +74 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,67%. Tra gli indici di Eurolandia
ferma Francoforte
, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e deludente Parigi
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,42%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 47.050 punti. In ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-1,48%); sulla stessa linea, in rosso il FTSE Italia Star
(-0,89%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Leonardo
(+7,41%), Fincantieri
(+2,48%), Generali Assicurazioni
(+2,32%) e DiaSorin
(+1,63%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Inwit
, che prosegue le contrattazioni a -3,23%. Scivola Banca MPS
, con un netto svantaggio del 2,59%. In rosso Mediobanca
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,33%. Spicca la prestazione negativa di Brunello Cucinelli
, che scende del 2,00%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Ferragamo
(+8,13%), Zignago Vetro
(+3,28%), Sesa
(+1,85%) e CIR
(+1,34%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Webuild
, che continua la seduta con -8,20%. Tonfo di MFE A
, che mostra una caduta del 7,48%. Lettera su ERG
, che registra un importante calo del 6,72%. Scende MFE B
, con un ribasso del 6,25%.