Sopra la parità i listini europei mentre accelera l'inflazione nell'Eurozona

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB
, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.
Proseguono sopra la parità i listini europei mentre aumenta la fiducia
sull'apertura di nuovi negoziati Usa-Iran
. Rappresentanti del Pakistan hanno incontrato ieri a Teheran il ministro degli Esteri iraniano nel tentativo di organizzare un secondo round di colloqui. Sul fronte economico, il segretario al Tesoro americano Scott Bessent
ha avvertito che gli Stati Uniti si preparano a imporre sanzioni
secondarie sugli istituti finanziari che fanno affari con l'Iran, definendo la misura "l'equivalente finanziario di una campagna di bombardamenti."
Sul fronte militare
, nuovo attacco dell'esercito israeliano in Libano
dopo i colloqui tra i due paesi a Washington, mentre il presidente Trump
ha chiesto alle parti di continuare a dialogare.
A Piazza Affari, gli investitori premiano la riconferma a sorpresa di Lovaglio alla guida di MPS
. La partita senese sul podio con gli altri due istituti protagonisti di giornata, Mediobanca
e BPM
, mentre si fanno sempre più insistenti le voci intorno a possibili nuove operazioni di consolidamento del settore bancario italiano
.
Seduta positiva per il comparto difesa con Fincantieri
che annuncia commessa superiore ai 2 miliardi di euro. Sopra la parità anche Stellantis con
aumento del target price a 7,5 euro
(da 7) da parte di Citigroup che conferma il rating Neutral.
Sul fronte macroeconomico
, secondo i dati pubblicati da Eurostat
, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, a marzo 2026, il tasso di inflazione annua nell'area dell'euro
si è attestato al 2,6%
, poco sopra il preliminare del 2,5% e in aumento rispetto all'1,9% del mese precedente. Un anno prima, il tasso era del 2,2%.
In Italia, intanto, secondo i dati definitivi pubblicati dall'Istat, l'istituto di statistica italiano, a marzo 2026, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività
(NIC), al lordo dei tabacchi, registra
una variazione del +0,5% su base mensile e del +1,7% su base annua (da +1,5% di febbraio), confermando la stima preliminare. A febbraio l'inflazione su base congiunturale si attestava al +0,7%.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,40%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,06%, a 92,25 dollari per barile.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +76 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,79%. Tra i listini europei
seduta senza slancio per Francoforte
, che riflette un moderato aumento dello 0,29%, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,22%, e composta Parigi
, che cresce di un modesto +0,32%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 48.291 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 50.751 punti.
In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,71%); con analoga direzione, sale il FTSE Italia Star
(+1,32%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, andamento positivo per Mediobanca
, che avanza di un discreto +3,39%.
Ben comprata Banco BPM
, che segna un forte rialzo del 3,08%. Avio
avanza del 2,71%.
Si muove in territorio positivo Banca MPS
, mostrando un incremento del 2,66%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin
, che ottiene -1,11%.
Giornata fiacca per Nexi
, che segna un calo dell'1,06%.
Piccola perdita per ENI
, che scambia con un -1,05%.
Tentenna Terna
, che cede lo 0,74%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, MFE A
(+7,06%), MFE B
(+6,70%), Reply
(+3,99%) e Sesa
(+3,05%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Comer Industries
, che ottiene -1,29%.
Sostanzialmente debole D'Amico
, che registra una flessione dell'1,16%.
Si muove sotto la parità NewPrinces
, evidenziando un decremento dell'1,08%.
Contrazione moderata per CIR
, che soffre un calo dell'1,01%.